Названа худшая авиакомпания Европы

БАКУ /Trend/ - Венгерский лоукостер Wizz Air был признан худшей авиакомпанией Европы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Lenta.ru, об этом стало известно из результатов опроса британской организации по защите прав потребителей Which?, пишет Daily Mail.

Путешественники дали авиакомпании всего одну звезду из пяти за процедуры посадки на борт, а также за обстановку в салоне и комфорт сидений — отмечается, что у Wizz Air наименьшее пространство для ног среди опрошенных перевозчиков. Кроме того, лоукостер не получил более двух звезд ни в одной из оставшихся категорий, включая соотношение цены и качества, обслуживание клиентов, чистоту салона и уровень бортового питания. В общей сумме перевозчик набрал всего лишь 48 баллов из 100 возможных.

Низкие оценки получила также ирландская авиакомпания Ryanair (52 балла): пассажиры назвали качество еды и напитков отвратительным, а также остались недовольны удобством сидений и обстановкой на борту. Тем не менее они похвалили конкурентоспособную стоимость авиабилетов. Чуть выше удалось подняться Eurowings (53 балла), British Airways и Lufthansa (по 57 баллов).

Лучшей авиакомпанией рейтинга оказался Jet2, которая набрала 80 баллов. На втором месте с небольшим отрывом идет Turkish Airlines (78 балла), третью строчку делят Swiss и Finnair (по 75 баллов).