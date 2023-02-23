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Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках (ФОТО)

Транспорт Материалы 23 февраля 2023 14:28 (UTC +04:00)
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Между правительствами Азербайджана и Великобритании подписано соглашение о международных автомобильных перевозках.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

В публикации говорится, что соглашение создаст благоприятные условия для беспрепятственного движения товаров с целью роста взаимной торговли между двумя странами.

"Состоялась встреча с государственным министром Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, заместителем госсекретаря по парламентским связям министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, которые находятся с визитом в нашей стране. В ходе встречи мы подписали «Соглашение о международных автомобильных перевозках между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». Соглашение создаст благоприятные условия для беспрепятственного движения товаров для роста взаимной торговли между двумя странами", - говорится в публикации.

Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках (ФОТО)
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках (ФОТО)
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках (ФОТО)
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках (ФОТО)
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