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На Среднем коридоре будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов

Транспорт Материалы 24 февраля 2023 12:15 (UTC +04:00)
На Среднем коридоре будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На Среднем коридоре и транспортном коридоре Север-Юг будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

«В этом направлении ГТК работает совместно с Министерством экономики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Мы окажем необходимую поддержку для увеличения количества этих центров и складов», - сказал он.

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