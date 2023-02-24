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В Азербайджане пройдут обсуждения по упрощению транзитных процедур по Среднему коридору

Транспорт Материалы 24 февраля 2023 13:13 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдут обсуждения по упрощению транзитных процедур по Среднему коридору

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В следующем месяце планируется провести в Азербайджане большую конференцию по упрощению и унификации транзитных процедур по Среднему коридору с участием руководителей таможенных служб стран, через которые проходит коридор.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

По его словам, упрощение таможенных процедур для транзитных потоков по Среднему коридору является для ГТК важным вопросом.

«На конференции будут обсуждаться шаги, которые необходимо предпринять совместно с таможенными службами этих стран. Наша цель – обеспечить преемственность таможенных процедур по Среднему коридору в рамках упрощенных таможенных процедур таможенных служб участников по всей цепочке в едином подходе, концепции, через интерактивный портал и единый документ», - сказал он.

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