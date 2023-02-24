Обнародовано число импортируемых в Азербайджан электромобилей (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 24 февраля 2023 года в 11:25)

БАКУ /Trend/ - С начала года по 20 февраля в Азербайджан импортированы 195 единиц автомобилей с электродвигателями.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

"Проведенным анализом установлено, что импорт автомобилей с электродвигателями в Азербайджан в 2019 году составил 132 единицы, в 2020 году - 167 единиц, в 2021 году - 160 единиц. Импорт гибридных автомобилей в 2019 году составил 3645 единиц, 2020 - 5081 единиц, 2021 – 12 936 единиц. В результате предпринятых шагов количество автомобилей с электродвигателями, импортированных в Азербайджан в прошлом году, увеличилось до 486 единиц. А в 2023 году по состоянию на 20 февраля число импортируемых электромобилей составило 195 единиц», - сказал он.

Гусейнов отметил, что в дорожной карте, касающейся использования экологически чистых транспортных средств, определены четыре направления, связанные со стимулированием и поощрением использования этих транспортных средств.

По его словам, в направления входят - проведение анализа и оценки в связи с использованием электромобилей и гибридных транспортных средств, разработка предложений по стимулированию и поощрению использования экологически чистых транспортных средств, обеспечение финансовой доступности для расширения использования электромобилей и гибридных транспортных средств, создание необходимой инфраструктуры для поощрения использования электромобилей и гибридных транспортных средств.

Отметим, что количество гибридных автомобилей со сроком производства не более трех лет и объемом двигателя не более 2 500 кубических сантиметров в прошлом году составило 3 026 штук, а в 2021 году - 805. А по состоянию на 20 февраля этого года импорт этих автомобилей составил 673 единицы.