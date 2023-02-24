На Среднем коридоре будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 24 февраля 2023 года в 12:15)

БАКУ /Trend/ - На Среднем коридоре и транспортном коридоре Север-Юг будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

"В этом направлении ГТК работает совместно с Министерством экономики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Мы окажем необходимую поддержку для увеличения количества этих центров и складов", - сказал он.

Напомним, что в марте 2023 года в Азербайджане планируется провести конференцию по упрощению и унификации транзитных процедур по Среднему коридору с участием руководителей таможенных служб стран, территории которых пересекает коридор. На конференции будут обсуждаться шаги, которые необходимо предпринять совместно с таможенными службами этих стран.