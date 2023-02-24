Доля национальных перевозчиков в международных перевозках выросла вдвое - Рахман Хумматов

БАКУ /Trend/ - Доля национальных перевозчиков Азербайджана в международных перевозках выросла в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе встречи с руководителями компаний по международным перевозкам грузов автомобильным транспортом, передает Trend.

По его словам, поддержка национальных грузоперевозчиков в получении разрешений является приоритетным направлением деятельности министерства цифрового развития и транспорта и его структур, что способствует росту экспорта производимой в Азербайджане продукции, а также в целом двустороннего и многостороннего товарооборота.

«На сегодня свыше четырех тысяч водителей прошли тренинги по вождению и соответствию международным требованиям. Мы считаем, что есть необходимость обучить еще такое же количество водителей. Также они будут сдавать соответствующие экзамены», - отметил Хумматов.

За разрешением на международные грузоперевозки уже обратились 84 компании, добавил он.