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Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL (ФОТО)

Транспорт Материалы 1 марта 2023 14:59 (UTC +04:00)
Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - 1 марта состоялось общее ежегодное собрание летного состава Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL), передает в среду Trend со ссылкой на пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В своем вступительном слове президент AZAL Джахангир Аскеров выразил благодарность всему летному составу за высочайший профессионализм и ценный вклад в развитие гражданской авиации.

Успешное развитие гражданской авиации Азербайджана сегодня стало возможным благодаря постоянной поддержке и заботе Президента Ильхама Алиева, отметил Джахангир Аскеров.

По его словам, также благодаря высокой квалификации и коллективному труду всех авиаторов гражданская авиация Азербайджана продолжает занимать лидирующие позиции в регионе, подтверждая безупречную репутацию надежного перевозчика.

Он особо отметил, что обеспечение безопасности полетов является наивысшим приоритетом Национального перевозчика Азербайджана. Успешное прохождение последнего аудита IOSA вновь подтвердило сохранение высочайшего уровня безопасности полетов и соответствие деятельности авиакомпании самым строгим международным требованиям. Уделяя значительное внимание вопросам безопасности полетов и эффективности авиаперевозок, AZAL активно работает над внедрением передовых технологий и решений, позволяющих повысить уровень безопасности полетов и качество обслуживания пассажиров.

«Поддержание высокого уровня безопасности и предоставление качественного обслуживания пассажирам - это ежедневный труд сплоченного и дружного коллектива AZAL. Это работа каждого из наших авиаторов - от техников до персонала, который трудится на земле и на борту самолета», - сказал Джахангир Аскеров.

По его словам, каждый сотрудник авиакомпании стремится к тому, что пассажиры азербайджанских авиаперевозчиков чувствовали себя комфортно и безопасно на борту, а также получали высокий уровень сервиса, отвечающий самым строгим правилам авиаотрасли.

Джахангир Аскеров отметил, что руководство на постоянной основе поддерживает конструктивный диалог с летным составом, направленный на совместное решение вопросов и реализацию значимых целей. По его словам, в AZAL созданы условия, позволяющие сотрудникам проявить свой потенциал и использовать опыт для достижения общих задач авиакомпании.

Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL (ФОТО)
Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL (ФОТО)
Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL (ФОТО)
Состоялось общее ежегодное собрание летного состава AZAL (ФОТО)
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