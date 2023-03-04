Средний коридор принесет выгоду всем странам Организации тюркских государств – генсек ОТГ (Интервью) (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Средний коридор принесет выгоду всем странам-членам Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend 3 марта генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Как отметил генсек, Средний коридор становится актуальным, так как на фоне войны в Украине традиционные пути заблокированы.

«Средний коридор принесет выгоду, конечно, в первую очередь, нашим странам и всему региону. Недавно президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана также обсуждали этот вопрос», - сказал Омуралиев.

Он напомнил, что ранее, во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде был подписан важный документ касательно проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который тоже проходит через страны ОТГ и доходит до Европы.

«Первый этап реализации проекта уже начался. Такие проекты транспортных коридоров очень актуальны и принесут пользу не только нашим странам, но и всему региону», - добавил Омуралиев.

Отметим, что на данный момент Средний коридор предлагает самый короткий и наименее затратный маршрут в Европу.

В этом месяце в Азербайджане планируется провести конференцию по упрощению и унификации транзитных процедур по Среднему коридору с участием руководителей таможенных служб стран, территории которых пересекает коридор. На конференции будут обсуждаться шаги, которые необходимо предпринять совместно с таможенными службами этих стран.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию интервью:

Twitter: @Lyaman_Zeyn