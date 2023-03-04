Названа стоимость билетов на ж/д рейс Баку-Габала-Баку

БАКУ /Trend/ - Стоимость проезда в одну сторону по маршруту Баку-Габала-Баку начинается от 14 манатов.

Об этом сказали в субботу Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что стоимость стандартного билета составляет 14 манатов, в бизнес-класс - 31 манат, а первым классом - 93 маната.

С 18 марта ЗАО запустит скоростные поезда по маршруту Баку-Габала-Баку.

Отметим, что двухэтажный скоростной пассажирский поезд производства швейцарской компании Stadler Rail Group будет курсировать по маршруту Баку-Габала-Баку протяженностью 309 километров. Всего в поезде 364 места, включая стандарт (294 места), бизнес (61 место) и первый класс (9 мест).