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Названа стоимость билетов на ж/д рейс Баку-Габала-Баку

Транспорт Материалы 4 марта 2023 13:57 (UTC +04:00)
Названа стоимость билетов на ж/д рейс Баку-Габала-Баку

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Стоимость проезда в одну сторону по маршруту Баку-Габала-Баку начинается от 14 манатов.

Об этом сказали в субботу Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что стоимость стандартного билета составляет 14 манатов, в бизнес-класс - 31 манат, а первым классом - 93 маната.

С 18 марта ЗАО запустит скоростные поезда по маршруту Баку-Габала-Баку.

Отметим, что двухэтажный скоростной пассажирский поезд производства швейцарской компании Stadler Rail Group будет курсировать по маршруту Баку-Габала-Баку протяженностью 309 километров. Всего в поезде 364 места, включая стандарт (294 места), бизнес (61 место) и первый класс (9 мест).

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