Обнародовано расписание ж/д рейсов по маршруту Баку - Габала - Баку

БАКУ /Trend/ - Железнодорожные рейсы по маршруту Баку - Габала - Баку будут осуществляться по выходным.

Об этом сказали в субботу Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В ЗАО отметили, что в направлении Баку - Габала поезд будет отправляться по субботам в 08:00, а прибывать в 11:20, в обратном направлении (Габала - Баку) он будет отправляться в 19:00 с прибытием в 22:20.

Отметим, что стоимость проезда в одну сторону по маршруту Баку-Габала-Баку начинается от 14 манатов: стоимость стандартного билета составляет 14 манатов, в бизнес-классе - 31 манат, а первым классом - 93 маната.