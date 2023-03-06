Названы сроки завершения строительства железной дороги Барда-Агдам

ФИЗУЛИ /Trend/ - До конца 2023 года планируется завершить строительство железной дороги Барда-Агдам.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в понедельник советник председателя правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Назим Талыбов в ходе заседания рабочей группы Межведомственного центра Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики с целью осмотра культурных, исторических и религиозных памятников в Джебраильском, Зангиланском районах и селе Дашалты города Шуша.

По его словам, протяженность этой дороги составляет 57,6 километра.

«На этой железной дороге ожидается строительство четырех станций: Барда, Кочарли, Тязякянд и Агдам. Кроме того, проектирование железной дороги Барда-Агдам завершено на 90 процентов, а приступить к строительству станций планируем с середины этого года», - добавил он.