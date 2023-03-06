В честь 8 марта AZAL объявил скидку на авиабилеты по ряду направлений

К 8 марта - Международному женскому дню - «Азербайджанские Авиалинии» объявили скидку 30% для представительниц прекрасной половины человечества на авиабилеты по популярным направлениям из Баку.

Приобрести авиабилеты со скидкой можно с 6 по 8 марта по 13 маршрутам авиакомпании туда и обратно. Авиабилеты в рамках акции распространяются на полеты в период с 28 марта по 20 апреля 2023 года.

Так, скидка 30% действует на рейсы из Баку в следующие города: Милан, Лондон, Прагу, Берлин, Дубай, Стамбул, Анталья, Москву (аэропорты «Домодедово» и «Внуково»), Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Астану, Алматы.

Авиабилеты на указанные рейсы можно приобрести в кассах и у аккредитованных агентов авиакомпании, а также обратившись в колцентр по электронной почте [email protected] .

В связи с наступающим Международным женским днем, AZAL поздравляет всех женщин и желает им счастья, благополучия и прекрасного настроения, а также интересных путешествий с авиакомпанией!