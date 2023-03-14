В феврале 2023 года бакинский аэропорт установил рекорд по числу пассажиров

БАКУ/Trend/ - В феврале текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев - главная воздушная гавань Азербайджана - установил рекорд, обслужив более 310 тысяч пассажиров. Этот показатель превысил все предыдущие годы за февраль, в том числе и допандемийный период, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Так, если в феврале 2023 года этот показатель составил 312 883 тысячи человек, то в аналогичный период 2019 года он был равен 243 165 тысячам человек. В феврале 2020, 2021 и 2022 годов пассажиропоток бакинского аэропорта превысил 270 тысяч, 67 тысяч и 206 тысяч человек соответственно.

Пассажиропоток всех международных аэропортов страны в прошлом месяце составил 367 тысяч человек, а с начала 2023 года этот показатель достиг почти 790 тысяч человек.

За указанный период национальные авиаперевозчики AZAL и Buta Airways перевезли более 106 тысяч и 43 тысячи пассажиров соответственно. На международных рейсах их доля составила 40%.

В феврале 2023 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 25 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров из них перевезли Turkish Airlines, Aeroflot, Utair, Azimuth и WizzAir.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку за февраль вошли Стамбул, Москва, Дубай, Тбилиси, Абу-Даби, Минеральные Воды, Шарджа, Анкара, Джидда и Ташкент. Суммарно по этим направлениям было обслужено около 193 тысяч человек.

Отметим, что по итогам 2022 года пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана составил более 5,3 млн. пассажиров. Этот показатель близок к допандемийному уровню.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В июне 2022 года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии.