Азербайджан работает над усилением транспортной инфраструктуры - Рашад Набиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан работает над усилением транспортной инфраструктуры и вкладывает в это значительные ресурсы.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, ASCO и Бакинский порт являются самыми крупными морскими структурами Каспийского региона.

«Кроме того, авиакомпания Silk Way также является крупнейшей грузовой авиакомпанией. Также, в прошлом году рост транзитных грузоперевозок составил 75 процентов до 11 млн тонн. Мы работаем над увеличением грузопотока по БТК до 5 млн тонн, а завершить проектирование второй фазы строительства Бакинского порта планируется к октябрю нынешнего года», - сказал он.

Набиев отметил, что на сегодняшний день разгрузка одного судна сократилась с 12 до 4 часов.

«Наша транспортная инфраструктура можно сказать готова к интеграции с портовыми, таможенными и другими структурами. На сегодняшний день мы уже аналогичные работы наладили с коллегами из Грузии и Казахстана, что позволило нам значительно снизить сроки доставки грузов», - сказа министр.

Он также сообщил, что стоимость доставки одного контейнера из Китая через Грузию в Азербайджан была снижена с 5 до 3,2 тысячи долларов и эта стоимость останется фиксированной на ближайшие три года.

«Также, азербайджанская сторона совместно с Boston Consulting работает над цифровизацией таможенных процедур», - добавил он.