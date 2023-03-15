Практически все страны ЕС заинтересованы в развитии и цифровизации Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - ООН придает особое значение развитию транспортного сектора и инфраструктуры.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в среду исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По ее словам, в этом направлении необходимо ускорение цифровизации процедур прохождения таможни.

«ООН имеет десятки инструментов по цифровизации и мы готовы поддерживать страны региона. Так, в рамках Среднего коридора практически все страны ЕС заинтересованы в его развитии и цифровизации», - сказала она.

Алгаерова сообщила, что Азербайджан уже достиг больших успехов в процедурах цифровизации и уже успешно применяет eCMR и eTIR.

«Достижение цифровизации другими странами региона позволит еще больше упростить грузоперевозки, а также сократить время грузовых перевозок», - отметила она.

Также, она сообщила, что Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Турция и другие страны поддержали развитие Среднего коридора и создания соответствующего органа по его контролю.