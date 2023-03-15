TRACECA поддерживает упрощение и цифровизацию таможенных процедур

БАКУ /Trend/ - TRACECA (Европа-Кавказ-Азия) поддерживает упрощение и цифровизацию таможенных процедур.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Асет Асавбаев в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, МПК активно работает над этими процессами со своими странами-участницами.

«Мы уверены, что цифровизация позволит увеличить привлекательность не только маршрута, но и в целом нашего региона и поспособствует привлечению дополнительных грузов. TRACECA готова поддерживать все заинтересованные структуры в вышесказанных процессах», - добавил он.