Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

TRACECA поддерживает упрощение и цифровизацию таможенных процедур

Транспорт Материалы 15 марта 2023 11:25 (UTC +04:00)
TRACECA поддерживает упрощение и цифровизацию таможенных процедур

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - TRACECA (Европа-Кавказ-Азия) поддерживает упрощение и цифровизацию таможенных процедур.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду Генеральный секретарь Постоянного секретариата (ПС) межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Асет Асавбаев в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, МПК активно работает над этими процессами со своими странами-участницами.

«Мы уверены, что цифровизация позволит увеличить привлекательность не только маршрута, но и в целом нашего региона и поспособствует привлечению дополнительных грузов. TRACECA готова поддерживать все заинтересованные структуры в вышесказанных процессах», - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости