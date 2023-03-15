БАКУ /Trend/ - Средний коридор играет важную роль для транспортировки грузов из Азии в Европу и наоборот в рамках коридора Восток-Запад.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду журналистам генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия в ходе многосторонней встречи по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры по принципу «единого окна» в рамках Транскаспийского международного среднего коридора «Восток-Запад».

По его словам, Средний коридор является устойчивым маршрутом для перевозки грузов в направлении Восток - Запад.

«Средний коридор способствует обеспечению непрерывности цепочки поставок и с международной точки зрения его роль возрастает. Кроме того, для стран Кавказа и Центральной Азии этот коридор с точки зрения экономического роста играет важную роль. Он также способствует привлечению инвестиций в страны указанных регионов и, инвесторы на сегодняшний день в ищут подобные регионы», - добавил он.