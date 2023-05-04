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Транспортные проекты в Карабахе придадут дополнительный импульс региональному сотрудничеству - министр

Транспорт Материалы 4 мая 2023 18:27 (UTC +04:00)
Транспортные проекты в Карабахе придадут дополнительный импульс региональному сотрудничеству - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Развитие транспортных коридоров на освобожденных территориях Азербайджана придаст большой импульс региональному сотрудничеству.

Об этом, как сообщили в четверг Trend в министерстве финансов Азербайджана, сказал министр Самир Шарифов в кулуарах 56-го ежегодного собрания Совета управляющих Азиатского банка развития в Южной Корее.

По словам Шарифова, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах имеется большой потенциал для развития "зеленых" энергетических зон и возобновляемых источников энергии, и, таким образом, Азербайджан в будущем будет играть важную роль в энергоснабжении Европы, а также стран региона.

Отметим, что правительство Азербайджана за последние три года инвестировало в восстановление освобожденных территорий свыше 6,6 миллиарда долларов.

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