Транспортные проекты в Карабахе придадут дополнительный импульс региональному сотрудничеству - министр

БАКУ /Trend/ - Развитие транспортных коридоров на освобожденных территориях Азербайджана придаст большой импульс региональному сотрудничеству.

Об этом, как сообщили в четверг Trend в министерстве финансов Азербайджана, сказал министр Самир Шарифов в кулуарах 56-го ежегодного собрания Совета управляющих Азиатского банка развития в Южной Корее.

По словам Шарифова, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах имеется большой потенциал для развития "зеленых" энергетических зон и возобновляемых источников энергии, и, таким образом, Азербайджан в будущем будет играть важную роль в энергоснабжении Европы, а также стран региона.

Отметим, что правительство Азербайджана за последние три года инвестировало в восстановление освобожденных территорий свыше 6,6 миллиарда долларов.