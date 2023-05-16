ЕБРР и Азербайджанский инвестиционный холдинг будут сотрудничать в сфере грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азербайджанский инвестиционный холдинг подписали документ, предусматривающий сотрудничество в сфере грузоперевозок.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в LinkedIn первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

В публикации замминистра говорится, что документ был подписан в рамках 32-го Ежегодного собрания Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития.

«На сессии, посвященной инвестиционным возможностям Азербайджана, состоявшейся в рамках 32-го Ежегодного собрания Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, мы рассказали о деловой и инвестиционной среде нашей страны, возобновляемой и зеленой энергетике, транспортно-транзитном потенциале. Между ЕБРР и Азербайджанским инвестиционным холдингом был подписан документ, предусматривающий сотрудничество в сфере грузоперевозок», - написал Эльнур Алиев.