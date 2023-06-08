Азербайджан выступает важным звеном в транспортных маршрутах Восток-Запад, Север-Юг и Средний коридор - Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан выступает важным звеном в транспортных маршрутах Восток-Запад, Север-Юг и Средний коридор.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи (Россия).

«Вместе с партнёрами мы осуществляем практическую работу для обеспечения выхода этих коридоров на полную пропускную мощность. Мы вложили значительные средства в развитие транспортной инфраструктуры. За последние 20 лет в Азербайджане построены и капитально отремонтированы автомобильные и железные дороги», - сказал он.

Асадов отметил, что сегодня Азербайджан инвестирует в создание разветвленной сети автомобильных и железных дорог в освобожденном Карабахе, соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями.

«Высокими темпами идет строительство девятого международного аэропорта в Лачине, который будет введен в эксплуатацию уже в 2025 году. Продолжаются работы по увеличению мощностей Бакинского порта с 15 до 25 миллионов тонн в год. Все эти меры позволят значительно увеличить транзитный потенциал Азербайджана в целях освоения нарастающих объёмов перевозок и обеспечения бесперебойной работы международных транспортных коридоров», - добавил премьер-министр Азербайджана.