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Будет прекращена продажа бумажных билетов на Абшеронской кольцевой ж/д линии

Транспорт Материалы 12 июня 2023 10:50 (UTC +04:00)
Будет прекращена продажа бумажных билетов на Абшеронской кольцевой ж/д линии

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 1 июля прекращает продажу бумажных билетов на рейсы на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе компании.

Было отмечено, что в целях расширения цифровых платежей, устранения очередей в киосках и билетных кассах, а также с точки зрения заботы об экологии, с первого июля продажа бумажных билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге, будет прекращена.

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