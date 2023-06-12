Будет прекращена продажа бумажных билетов на Абшеронской кольцевой ж/д линии (Дополнено)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 10.50)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 1 июля прекращает продажу бумажных билетов на рейсы на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии.

Об этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе компании.

Было отмечено, что в целях расширения цифровых платежей, а также с точки зрения экологии, с первого июля продажа бумажных билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге, будет прекращена.

Кроме того, для оптимизации пассажиропотока с первого июля вагоны бизнес-класса также будут использоваться в качестве вагонов эконом-класса.

Сообщается, что купить билет по соответствующему маршруту можно посредством банковских карт с поддержкой NFC или по проездным картам АЖД. Карты АЖД можно приобрести в кассах всех станций, действующих на Абшеронской кольцевой дороге. Стоимость карты составляет два маната. Если пассажир захочет отказаться от использования карты АЖД, он сможет вернуть ее в кассу и получить уплаченную за карту сумму и остаток на балансе.