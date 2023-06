Silk Way West Airlines выбрал компанию L3Harris для оснащения нового Boeing 777-F симулятором полного полета 777-200LR Interchange

БАКУ/Trend/ - Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, выбрала компанию L3Harris для закупа симулятора полного полета 777-200LR Interchange Reality7e. Симулятор предоставит лучшие в своем классе возможности для обучения в Центре Подготовки Пилотов при Национальной Академии Авиации Азербайджана.

Симулятор полного полета Boeing 777-F Reality7e включает Boeing 777-200LR Interchange, который создаст возможность Silk Way West Airlines обучить своим операционным процессам, а также позволит проводить тренинги для других операторов B777-F и 777-200LR. Планируется, что тренажер будет установлен и готов к эксплуатации к сентябрю 2024 года. Новое оборудование повысит возможности обучения как квалифицированных, так и начинающих пилотов Silk Way West Airlines, в результате чего они смогут идти в ногу с растущим спросом на авиационные услуги в Европе.

Мирсамед Мовсумзаде, финансовый директор Silk Way Group, отметил: «Мы рады подписать это соглашение, которое даст нам неоценимое преимущество в оптимизации расходов на экипаж. Кроме того, наличие этого симулятора в Баку обеспечивает большую гибкость и удобство в планировании обучения экипажа. Это прекрасный способ максимизировать нашу эффективность».

Об авиакомпании Silk Way West Airlines:

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Для получения дополнительной информации о Silk Way West Airlines и ее услугах посетите сайт www.silkwaywest.com.

О L3Harris Technologies

L3Harris Technologies — надежная новаторская компания для поддержки мировой аэрокосмической и оборонной промышленности. Всегда помня о критически важных потребностях клиентов, компания, состоящая из 46 000 сотрудников, предоставляет комплексные технологические решения, соединяющие космическую, воздушную, наземную, морскую и кибер сферы.