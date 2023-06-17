В Туркменистане значительно увеличился объем авиаперевозок

БАКУ /Trend/ - С января по май текущего года агентство "Türkmenhowaýollary" (Туркменские авиалинии) продемонстрировало впечатляющий рост - на 308 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Trend.

Об этом сказал генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхан Чакыев на заседании правительства.

По его словам, в отчетном периоде темпы роста выполненных работ и оказанных услуг в транспортно-коммуникационном комплексе Туркменистана составили 124,8 процента.

Чакыев подчеркнул, что план по грузоперевозкам автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом был перевыполнен на 4,1 процента, а по пассажироперевозкам – на 6,3 процента.

Темпы роста по оказанию услуг агентством "Türkmenawtoulaglary" (Туркменавтотранспорт) составили 121,3 процента, по агентству "Türkmendemirýollary" (Туркменские железные дороги) - 105,4 процента.

Кроме того, глава агентства отметил, что темпы роста по агентству Türkmenaragatnaşyk" (Туркменсвязь) составили 111,9 процента, а по агентству "Türkmendeňizderýaýollary" (Туркменские морские и речные пути) - 110,2 процента.

Отметим, что на заседании были подведены итоги работы правительства в экономической сфере за первые пять месяцев 2023 года. Также был рассмотрен ряд документов и обсуждены приоритетные задачи социально-экономического развития страны.