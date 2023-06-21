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AZAL предоставила дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

Транспорт Материалы 21 июня 2023 12:51 (UTC +04:00)
AZAL предоставила дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

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БАКУ/Trend/ - Авиакомпания AZAL предоставила дополнительный рейс по маршруту Баку-Нахчыван-Баку для перевозки пассажиров, чьи рейсы были отложены из-за непогоды, установившейся со вчерашнего дня на территории страны, передает в среду Trend со ссылкой на AZAL.

Самолет авиакомпании, выполняющий рейс J2-2153, с пассажирами двух ранее задержанных рейсов на борту, в 12:37 вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Нахчыван.

Таким образом, все пассажиры задержанных рейсов, вылетели в Нахчыван. Далее выполнение рейсов по этому направлению продолжается в соответствии с основным расписанием.

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