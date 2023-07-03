Ожидается запуск прямого авиарейса между Азербайджаном и Кыргызстаном - посол

БАКУ /Trend/ - С 22 июля ожидается запуск прямого чартерного авиарейса между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сказал в понедельник Trend посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, авиарейс свяжет столицы двух стран - Баку и Бишкек.

"В связи с запуском авиарейса при организационном содействии нашего посольства соответствующее соглашение о совместной деятельности подписали руководитель авиакомпании Fly Khiva Group Дильшод Ходжаев и основатель Торгового дома Кыргызстана в Азербайджане Зафар Мамедов", - отметил посол.

Он сообщил, что рейс уже анонсирован, перевозка первых пассажиров по данному маршруту будет осуществлена 22 июля.

Согласно расписанию рейсы будут выполняться один раз в неделю, по субботам. Вылет из Баку в 22:00 (GMT +4), а прибытие в Бишкек - в 02:35 (GMT +6). Время в полете составит 2 часа 35 минут. В обратно направлении авиасудно отправится в 03:35 (GMT +6) с прибытием в Баку в 04:45 (GMT +4). Время в полете составит 3 часа 10 минут.