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В бакинском аэропорту проходят пожарно-спасательные учения

Транспорт Материалы 12 июля 2023 14:38 (UTC +04:00)
В бакинском аэропорту проходят пожарно-спасательные учения

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Силами подразделений пожарной охраны и спасательных команд Главного управления авиационной безопасности ЗАО AZAL проходят учения по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ на различных объектах Международного аэропорта Гейдар Алиев, среди которых взлетно-посадочная полоса, аэровокзальный комплекс, склад горюче-смазочных материалов, аэронавигационные объекты, ангары воздушных судов и т.д.

Цель учений - проверка уровня подготовки подразделений пожарной охраны и спасательных формирований к ликвидации пожара и спасению пассажиров в условиях повышенной степени сложности, исправности источников противопожарного водоснабжения.

Пожарным расчетам и спасателям необходимо грамотно оценить обстановку, предотвратить усугубление смоделированной чрезвычайной ситуации путем минимизации масштабов пожара и условных разрушений, своевременно организовать поиск пострадавших с их последующей эвакуацией и оказанием первой медицинской помощи.

В рамках комплексных мер по обеспечению безопасности такие учения проводятся регулярно и являются важной частью подготовки персонала аэропорта к чрезвычайным ситуациям.

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