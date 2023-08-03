SITA: Автоматизация аэропорта Стамбула (iGA) позволяет доставлять багаж быстрее (R)

БАКУ /Trend/ - Международные путешествия возвращаются в нашу жизнь. Число пассажиров, совершающих перелеты – больше, чем когда-либо с 2019 года. Вероятно, это лето будет рекордным после пандемии. Для больших аэропортов-хабов, таких как аэропорт Стамбула (iGA), цифровизация и автоматизация процессов будут иметь критическое значение для управления потоками пассажиров и багажа, сокращения времени ожидания и предотвращения задержек.

Аэропорт

В мае этого года аэропорт Стамбула (iGA) принял 200-миллионного путешественника. Это событие свидетельствует о быстром росте числа пассажиров с момента открытия гавани в 2018 году. В основе показателей – непревзойденный сервис, к которому стремится аэропорт. Руководство iGA понимает важность автоматизации критических процессов, в частности управления багажом и пассажирскими перевозками, для предоставления «пятизвездочного» сервиса.

Для Илкера Челепчикайа, менеджера, отвечающего за системы управления багажом в аэропорту Стамбула (iGA), это означает, что каждая единица багажа прибудет в пункт назначения прибудет одновременно со своим владельцем. «Когда вы прибываете в аэропорт следования, а вашего багажа нет, это может серьезно повлиять на ваше путешествие. Не говоря уже о стоимости доставки задержанного багажа для наших клиентов-авиакомпаний. Проектируя новый аэропорт, мы придавали решающее значение автоматизации процессов трансфера багажа для нивелирования таких ситуаций».

В крупных авиаузлах, таких как аэропорт Стамбула, большое внимание уделяется необходимости стыковки багажа с прибывающего рейса на следующий. Это один из ключевых пунктов в рамках соглашения об уровне обслуживания, заключенного с основным клиентом аэропорта – Turkish Airlines. Платформа устраняет необходимость нескольких интерфейсов между авиакомпаниями и аэропортами, упрощая обмен информацией о багаже.

Вызовы

В отчете SITA Baggage IT Insights этого года отмечается, что с 2021 по 2022 год количество неправильно обработанного багажа почти удвоилось, достигнув 7,6 единиц на тысячу пассажиров, при этом на долю трансферного багажа приходится 42% всех неправильно обработанных единиц.

В крупных авиаузлах, таких как аэропорт Стамбула, большое внимание уделяется необходимости стыковки багажа с прибывающего рейса на следующий. Это один из ключевых пунктов в рамках соглашения об уровне обслуживания, заключенного с основным клиентом аэропорта – Turkish Airlines.

Сегодня, максимальное стыковочное время в аэропорту Стамбула составляет 60 минут. Тем не менее, аэропорт превзошел эти показатели: среднее время стыковки сейчас составляет 20 минут. «В прошлом году, когда трафик пассажиров восстановился после пандемии, мы стыковали багаж за 10 минут. Однако, поскольку трафик практически вернулся к норме, мы поддерживаем среднее время стыковки на уровне 20 минут», — говорит г-н Челепчикай.

Решение

Используя данные, сгенерированные на основе информации о передвижении багажных единиц, команда разработала решение, которое может быстро идентифицировать трансферный багаж между стыковочными рейсами и расставлять приоритеты в соответствии с временем, оставшимся до погрузки багажа на следующий рейс. Это гарантирует, что каждая багажная единица будет доставлена на вылетающий самолет с достаточным запасом времени.

Работая с Turkish Airlines, сотрудники аэропорта могут отслеживать багаж в ключевых точках — регистрация, погрузка в самолет, время пересадки и прибытие. Это дает аэропорту полную информацию о местонахождении каждой багажной единицы.

«То, что мы смогли сохранить ключевой персонал по управлению багажом, безусловно, помогло нам – ведь трафик восстановился. Однако самым важным при проектировании аэропорта было автоматизировать процесс управления багажом. Это позволило нам подготовиться и справиться с внезапным увеличением нагрузки за последний год».

Преимущества

«Автоматизация помогла аэропорту Стамбула (iGA) добиться одного из самых высоких в мире показателей времени трансфера багажа и избежать ряда проблем, возникающих в других аэропортах в разных точках земного шара». — отметил Илькер Челепчикай. Это дает ему и его команде уверенность в инфраструктуре, которая позволяет аэропорту всегда быть на шаг впереди. «Сегодня мы обрабатываем около 10 000 багажных единиц в час, но мы можем легко справиться с удвоением этого объема». Инвестиции Turkish Airlines в отслеживание багажа также позволили аэропорту делиться этими данными с пассажирами. Сейчас в планах команды – добавить уведомления о вылете и перегрузке трансферного багажа в мобильное приложение. По словам г-на Челепчикайа, это положительно сказалось на уровне удовлетворенности пассажиров. Аэропорт смотрит в будущее, особенно с появлением биометрических технологий.

«На мой взгляд, преимущества биометрических технологий заключаются в совершенствовании процесса идентификации и отслеживания багажа, а также в отсутствии необходимости использовать багажные бирки. Основным вызовом является то, что невозможно изменить способ обработки багажа только в одной зоне аэропорта, ведь процесс охватит десятки трансферных пунктов, а новый способ должен быть применен в глобальном масштабе». Отказ от багажных бирок потребует поддержки и целенаправленных усилий со стороны всей авиатранспортной отрасли. Тем не менее по мнению Илкера Челепчикая, это все-таки произойдет в ближайшие 5-10 лет.