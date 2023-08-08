БАКУ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в увеличении мощностей перевалки Среднего коридора до 1,5 миллиона тонн.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал директор центра изучения проблем развития транспорта и логистики при министерстве транспорта Узбекистана Бегзод Холматов в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

По его словам, между Азербайджаном и Узбекистаном динамично растут объемы перевозимых грузов и в этом контексте Средний коридор играет ключевую роль.

«Хочу также отметить, что судостроительный завод имени Гейдара Алиева в Баку может строить для Узбекистана различные суда» - добавил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортный и торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через несколько стран региона. Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он проходит через Каспийское море Азербайджан, Грузию и Турцию, и достигает Европы.