AZAL и Фонд «YAŞAT» подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) и Фонд «YAŞAT» подписали Меморандум о сотрудничестве, передает в среду Trend со ссылкой на AZAL.

Документ подписан 30 августа первым вице-президентом ЗАО AZAL Самиром Рзаевым и главой Фонда «YAŞAT», ветераном Карабахской войны Эльвином Гусейновым.

Данный документ о сотрудничестве предусматривает поддержку авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» социальных проектов Фонда.

В рамках социальной ответственности это сотрудничество внесет реальный вклад в улучшение качества жизни соответствующей категории лиц со стороны AZAL и Фонда «YAŞAT».