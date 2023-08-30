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AZAL и Фонд «YAŞAT» подписали соглашение о сотрудничестве

Транспорт Материалы 30 августа 2023 16:24 (UTC +04:00)
AZAL и Фонд «YAŞAT» подписали соглашение о сотрудничестве

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) и Фонд «YAŞAT» подписали Меморандум о сотрудничестве, передает в среду Trend со ссылкой на AZAL.

Документ подписан 30 августа первым вице-президентом ЗАО AZAL Самиром Рзаевым и главой Фонда «YAŞAT», ветераном Карабахской войны Эльвином Гусейновым.

Данный документ о сотрудничестве предусматривает поддержку авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» социальных проектов Фонда.

В рамках социальной ответственности это сотрудничество внесет реальный вклад в улучшение качества жизни соответствующей категории лиц со стороны AZAL и Фонда «YAŞAT».

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