Названы сроки проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Казахстан (Дополнение)

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БАКУ /Trend/ - В этом месяце Азербайджан и Казахстан планируют провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".

Как отметил посол, данная межправительственная комиссия играет важную роль в двухсторонних отношениях между Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, нынешняя геополитическая ситуация в регионе требует укрепления взаимодействия.

"Благодаря выгодному географическому положению, через территории наших стран проходят важнейшие транспортные коридоры. В этом контексте, с каждым днем растет привлекательность Среднего коридора. Были предприняты шаги для диверсификации данного маршрута и грузоперевозки по нему ощутимо выросли. Важнейшим элементом Среднего коридора также является Зангезурский коридор. В настоящее время ведутся активные работы в направлении открытия данной транспортной артерии, которая послужит экономическому процветанию всех стран региона", - добавил он.