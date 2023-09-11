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Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)

Транспорт Материалы 11 сентября 2023 17:03 (UTC +04:00)
Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/- С официальным визитом Международный аэропорт Гейдар Алиев посетили делегация комитета операторов авиакомпаний международного аэропорта имени короля Абдул-Азиза, расположенного в Джидде (Саудовская Аравия), и вице-президент администрации аэропорта, передает в понедельник Trend со ссылкой наМеждународный Аэропорта Гейдар Алиев.

В ходе визита были обсуждены возможности расширения сотрудничества между сторонами. Директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов предоставил делегации подробную информацию о деятельности Бакинского аэропорта. Было отмечено, что ознакомление с Международным аэропортом Гейдар Алиев откроет новые возможности для развития туристических потоков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Делегация выразила глубокую признательность за организацию успешного посещения аэропорта и оценила его как пример высокого профессионализма и эффективной работы. Также сотрудникам Бакинского аэропорта был вручен сертификат благодарности.

Следует отметить, что Международный аэропорт Гейдар Алиев привлекает внимание ведущих международных авиакомпаний и аэропортов благодаря современной инфраструктуре, высокому уровню обслуживания и стремлению к постоянному развитию, что позволяет ему расширять сотрудничество с новыми партнерами.

Пресс служба Международного Аэропорта Гейдар Алиев

Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)
Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)
Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)
Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)
Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)
Бакинский аэропорт посетила делегация аэропорта Джидды (ФОТО)
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