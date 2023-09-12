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AZAL в октябре открывает рейсы из Баку в Минск

Транспорт Материалы 12 сентября 2023 18:15 (UTC +04:00)
AZAL в октябре открывает рейсы из Баку в Минск

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открывает регулярные рейсы из Баку в Минск, столицу Беларуси, передает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку планируется совершить 1 октября 2023 года. Авиакомпания будет выполнять полеты четыре раза в неделю.

С графиком полетов на указанные рейсы можно ознакомится на официальном сайте компании www.azal.az. Авиабилеты также доступны в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.

Минск - красивый и исторический город, полный уникальных достопримечательностей и уютных парков.

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