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Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)

Транспорт Материалы 30 сентября 2023 14:38 (UTC +04:00)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

С 30 сентября Aegean Airlines начала осуществлять регулярные рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев из Афин.

Самолет греческого авиаперевозчика традиционно встретили водной аркой.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев стремится предоставить качественный сервис и комфортные условия для всех путешественников, и привлечение большего количества авиакомпаний является важной частью нашей стратегии развития. Уверены, что сотрудничество с греческим авиаперевозчиком будет успешным и перспективным для наших пассажиров ", - сказал директор аэропорта Теймур Гасанов.

Рейсы между Афинами и Баку будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Выполнение этих рейсов в ночное время позволяет пассажирам выбирать из широкой маршрутной сети авиакомпании более удобные временные промежутки.

Отметим, что Aegean Airlines предлагает пассажирам рейсы более чем по 80 направлениям, включая Кипр, Балканы и страны Западной Европы, а также Крит, Санторини, Миконос и другие знаменитые греческие острова.

Ознакомиться с подробным расписанием и забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиаперевозчика www.aegeanair.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)
Бакинский аэропорт встретил первый рейс греческой авиакомпании Aegean Airlines (ФОТО)
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