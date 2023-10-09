Зангезурский коридор будет способствовать экономическому развитию всех государств на Южном Кавказе - Михаил Галузин

БАКУ/Trend/ - Зангезурский коридор будет способствовать экономическому развитию всех государств на Южном Кавказе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РБК.

По его словам, эта договоренность будет очень важным фактором общей стабилизации в регионе.

«Армения в этом случае получит возможность стать транспортно-логистическим хабом, укрепит и расширит свои транспортные связи и с Азербайджаном, и с Турцией, и с Россией. Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны», - сказал замминистра.

Как отметил Галузин, общая стабилизация ситуации на Южном Кавказе послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее.

«Так что мы настроены и дальше продвигать эти консультации в рамках трехсторонней рабочей группы», - заключил он