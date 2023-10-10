Специальное предложение AZAL на рейсы между Баку и Стамбулом

БАКУ/Trend/ – Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) предлагает специальное предложение по популярному направлению Баку-Стамбул-Баку. Теперь у пассажиров есть отличная возможность отправиться в путешествие из Баку в Стамбул и обратно по доступным ценам.

Авиабилеты по выгодным ценам можно приобрести с 10 по 19 октября. Отправиться в путешествие по этим билетам можно в период с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года (за исключением праздничных дней).

Билеты по маршруту Баку-Стамбул-Баку доступны от 198 EUR, а по маршруту Стамбул-Баку-Стамбул - от 226 USD.

Важно отметить, что данное предложение ограничено по количеству мест, поэтому не упустите возможность забронировать авиабилеты уже сегодня.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или в аккредитованных агентствах «Азербайджанских Авиалиний».