В декабре AZAL начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана начнет осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.

Первый рейс по этому направлению запланирован на 19 декабря.

Рейсы из Баку в Пекин и обратно будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Важно отметить, что перед путешествием в Китай на самолете необходимо заполнить анкету здоровья и сохранить полученный QR-код на телефоне. Наличие этого QR-кода является обязательным условием для посадки на рейс, как в Баку, так и в Пекине.

Решение о начале полетов между двумя столицами направлено на удовлетворение растущего спроса на путешествия и укрепление динамично развивающихся связей между Азербайджаном и Китаем.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.