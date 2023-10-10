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В декабре AZAL начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин

Транспорт Материалы 10 октября 2023 16:28 (UTC +04:00)
В декабре AZAL начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана начнет осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.

Первый рейс по этому направлению запланирован на 19 декабря.

Рейсы из Баку в Пекин и обратно будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Важно отметить, что перед путешествием в Китай на самолете необходимо заполнить анкету здоровья и сохранить полученный QR-код на телефоне. Наличие этого QR-кода является обязательным условием для посадки на рейс, как в Баку, так и в Пекине.

Решение о начале полетов между двумя столицами направлено на удовлетворение растущего спроса на путешествия и укрепление динамично развивающихся связей между Азербайджаном и Китаем.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

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