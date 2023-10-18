Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

В Азербайджане планируется создание единой информационной системы в сфере авиации

Транспорт Материалы 18 октября 2023 11:51 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется создание единой информационной системы в сфере авиации

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создать единую систему обязательного и добровольного информирования об авиационных происшествиях.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в целях облегчения сбора информации о существующих или потенциальных недостатках в обеспечении безопасности полетов орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, должен создать единую систему обязательного и добровольного информирования об авиационных происшествиях.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости