В Азербайджане планируется создание единой информационной системы в сфере авиации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создать единую систему обязательного и добровольного информирования об авиационных происшествиях.

Как сообщает в среду Trend, это нашло отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в целях облегчения сбора информации о существующих или потенциальных недостатках в обеспечении безопасности полетов орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, должен создать единую систему обязательного и добровольного информирования об авиационных происшествиях.