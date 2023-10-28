Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

В Бакинском порту предоставляется широкий спектр дополнительных услуг

Транспорт Материалы 28 октября 2023 12:50 (UTC +04:00)
В Бакинском порту предоставляется широкий спектр дополнительных услуг

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Бакинский порт стремится создать порт мирового класса, стратегически расположенный в самом сердце Евразии и служащий жизненно важным звеном, соединяющим Азию и Европу.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского порта Юджин Сеа (Eugene Seah) в ходе поездки на терминал "Алят" в рамках 42-го заседания Генассамблеи BSEC-URTA в Баку.

По его словам, это достигается за счет предоставления широкого спектра дополнительных услуг.

"Главная цель Бакинского порта - развитие и эксплуатация портового комплекса, который является примером мирового совершенства. Это подразумевает многогранный подход к предоставлению услуг", - подчеркнул он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости