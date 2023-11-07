Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Вы готовы к полету? AZAL представил пассажирам новый инструктаж по безопасности

Транспорт Материалы 7 ноября 2023 10:14 (UTC +04:00)
Вы готовы к полету? AZAL представил пассажирам новый инструктаж по безопасности

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) представил пассажирам новый видео-инструктаж по обеспечению безопасности на борту самолета, передает во вторник Trend со ссылкой наЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Предполетное видео демонстрирует правильное использование ремней безопасности, размещение личных вещей в салоне и правила поведения в нештатных ситуациях.

В ролике также подчеркивается культурное наследие и красота Азербайджана.

Для просмотра ролика пройдите по следующей ссылке: https://youtu.be/OUUST60Qjyc.

Лента

Лента новостей

Читать все новости