Проведено 12 заседаний рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе – Захарова

БАКУ/Trend/ - Уже проведено 12 заседаний трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении занимается разблокированием экономических, транспортных связей в регионе. По нашему твердому убеждению, этот процесс играет важнейшую роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном, способствует стабилизации, раскрытию транзитно-логистического потенциала всего Южного Кавказа. Лидеры трех стран приняли решение о создании этой трехсторонней рабочей группы спустя всего несколько месяцев после окончания боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Было уже проведено 12 заседаний этой группы. Была проделана огромная работа для оценки текущего состояния региональной логистической инфраструктуры», - сказала она.

По ее словам, удалось вплотную приблизиться к выходу на пакетное решение, выгодное всем сторонам.

«К сожалению, поставить точку в этих вопросах пока не удалось. По-прежнему мы готовы оказывать все необходимое содействие процессам разблокирования региональных коммуникаций, в том числе на основании трехсторонних заявлений на высшем уровне», - добавила Захарова.