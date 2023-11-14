Бакинский порт и Национальное агентство портов Марокко подписали меморандум о сотрудничестве (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Между Бакинским портом и Национальным агентством портов Марокко подписан о сотрудничестве, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Бакинского порта, меморандум подписали генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов и генеральй менеджер Национального агентства портов Марокко Надия Лараки (Nadia Laraki) в ходе заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Королевства Марокко.



"Основной целью меморандума является установление и укрепление сотрудничества и партнерства, учитывая роль и стратегическое значение портов в развитии двух стран. Этот меморандум будет способствовать развитию взаимного сотрудничества между Бакинским портом и портами Марокко во многих областях, таких как развитие портовых операций, портовая логистика, управление терминалами, инфраструктура, обмен передовым опытом, защита окружающей среды", - сообщили в Бакинском порту.

Напомним, что Бакинский международный морской торговый порт является крупнейшим портом на Каспийском море, расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Через портовые терминалы поддерживаются торговые связи с другими крупными портами Каспийского моря.

С 2023 года осуществляется разработка генерального плана строительства второй фазы порта. По окончании строительства второй фазы мощность порта составит 25 миллионов тонн в год, мощность перевалки TEU-контейнеров — 500 тысяч в год. В 2023 году ожидается ввод в эксплуатацию терминала минеральных удобрений мощностью перевалки 2,5 миллиона тонн в год.

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