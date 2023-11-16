Азербайджан, Турция и Туркменистан обсуждают увеличение железнодорожных перевозок в рамках "CASCA+"

БАКУ /Trend/ - Представители железнодорожных ведомств государств-участниц международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута "CASCA+" (Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция) провели встречу в Ашхабаде, где обсудили вопросы увеличения объемов грузоперевозок, сообщает в четверг Trend.

Во встрече приняли участие делегации профильных министерств и ведомств, а также логистические компании и предприятия из Азербайджана, Турции, Туркменистана, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы активизации маршрута "CASCA+", в том числе использование специальных тарифов на перемещение пустых контейнеров, перевозку угля, мазута, удобрений, серы, нефтепродуктов, жмыха и сахара-сырца.

На мероприятии также обсуждались вопросы укрепления международного сотрудничества между логистическими структурами, активизации транспортного коридора "CASCA+", обмена опытом стран-участниц с целью реализации транспортного потенциала в области автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных перевозок.

Отметим, что "CASCA+" - это международный транспортный маршрут, охватывающий 3 региона: Центральную Азию (Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан), Южный Кавказ (Азербайджан и Грузия), а также Турцию.

С момента запуска "CASCA+" в 2019 году по этому маршруту было перевезено в общей сложности около 30 тысяч контейнеров, при этом цель сторон - увеличить эти объемы до 30 тысяч контейнеров только за этот год.

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