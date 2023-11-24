Средний коридор становится мостом между Востоком и Западом - Ираклий Гарибашвили (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Средний коридор становится мостом, связывающим страны Востока и Запада.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Средний коридор позиционирует себя в качестве надежного канала поставок в регионе. Вместе с Азербайджаном и другими нашими коллегами мы работаем над устранением «узких» мест в коридоре», - сказал Гарибашвили.

По его словам, Грузия активно развивает свою транспортную инфраструктуру, правительство вложило средства в развитие автомобильных и железных дорог. В настоящее время строятся автомагистрали и новый аэропорт в Тбилиси.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.