Nurminen Logistics об активизации в сфере грузоперевозок с Туркменистаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Финская логистическая компания Nurminen Logistics успешно обслуживает промышленных клиентов, осуществляющих торговлю с Туркменистаном, и продемонстрировала устойчивый рост в управлении товаропотоками с этой страной.

Об этом сказали Trend в пятницу в Nurminen Logistics.

Говоря о сотрудничестве в данной области между компанией и страной, в Nurminen Logistics подчеркнули, что партнерство с "Туркменскими железными дорогами" существенно улучшает сервис, предоставляемый компанией в данном регионе.

Компания считает, что вложения в транспортную инфраструктуру Туркменистана в будущем будут еще сильнее увеличивать конкурентоспособность железнодорожного транспорта.

Кроме того, относительно оптимизации логистических процессов представитель компании заявил, что экологические аспекты железнодорожного транспорта имеют важное значение для Nurminen Logistics и её клиентов.

В заключение, говоря о приоритетных транспортных маршрутах в контексте сотрудничества с Туркменистаном, в компании сказали, что Nurminen Logistics намерена использовать мультимодальные перевозки как по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, так и по казахстанскому маршруту для организации перевозок между Европой и Туркменистаном.

Отметим, что в конце ноября этого года ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" и компания Nurminen Logistics подписали меморандум о сотрудничестве в области международных перевозок.

Данный документ направлен на стимулирование развития международных грузовых перевозок по транспортно-транзитным коридорам, охватывающим Туркменистан, а также Финляндию и другие скандинавские страны.

Сотрудничество также предполагает обмен информацией, проведение консультаций по мультимодальным перевозкам, визиты представителей железнодорожного транспорта с привлечением авиационного и автомобильного транспорта, экспертов и исследовательских кадров, совместную организацию симпозиумов, семинаров, лекций и других мероприятий.