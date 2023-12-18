БАКУ/Trend/ - В Азербайджане подготовлены новые автобусные маршруты и сеть специальных полос.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации "Программа трансформации мобильности в Азербайджане".

"Важные меры принимаются по обеспечению доступности общественного транспорта в рамках работ, проводимых в направлении улучшения транспортных возможностей столицы. Все маршруты были проанализированы AYNA, количество автобусов на линиях контролировалось ежедневно, и было обеспечено их бесперебойное движение", - отметил он.

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