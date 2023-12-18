AYNA ставит цели к 2030 году сделать мобильность в Азербайджане экологичнее

БАКУ/Trend/ - AYNA ставит цели к 2030 году сделать мобильность в Азербайджане быстрее, безопаснее и экологичнее.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В рамках этого будет осуществлен переход к концепции города для жителей. Это в свою очередь включает в себя сокращение использования личных автомобилей в центре города, развитие общественного транспорта и улучшение инфраструктуры. Включение Баку в число 30 лучших городов является одной из основных целей до 2030 года", - добавил он.

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