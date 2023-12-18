Для сокращения загруженности в час пик должны функционировать 2400 автобусов - AYNA

БАКУ/Trend/ - По расчетам AYNA для сокращения загруженности в час пик должны функционировать 2400 автобусов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"По нашим расчетам для сокращения загруженности в час пик должны функционировать 2400 автобусов. Однако, данная цифра может быть скорректирована", - отметил он.

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