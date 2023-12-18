Количество такси на 1000 человек в Баку в 4 раза выше, чем в ряде других городов - Анар Рзаев

БАКУ/Trend/ - Количество такси на 1000 человек в Баку в четыре раза выше, чем в Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Токио, Шанхае, Стамбуле и ряде других городов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев в ходе презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В Баку на тысячу жителей приходится 29,1 такси, тогда как в Лондоне эта цифра составляет 9,9, Москве - 5,8, Нью-Йорке - 12,2, Париже - 9,5, Сингапуре - 21,2, Токио и Шанхае - 2,0, Стамбуле - 1,8", - отметил он

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